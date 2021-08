Dâmbovița: Agresorii pădurarului au fost reținuți pentru 24 de ore Cei trei agresori ai padurarului din Dambovita au fost retinuti pentru 24 de ore, informeaza, sambata, IPJ Dambovita. “In urma cercetarilor efectuate, procurorul de caz a dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de cei 3 barbati banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, amenintare, violare de domiciliu, distrugere si ultraj“, precizeaza IPJ Dambovita. Cei trei au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Dambovita. “La data de 26 august a.c., in urma unei sesizari efectuate prin 112, cu privire la faptul ca un barbat de 53 de ani a fost agresat fizic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

