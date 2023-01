Stiri pe aceeasi tema

- S-a rasturnat cu mașina pe DJ 711A comuna Corbii Mari,la locul evenimentului, a fost identificat un autoturism rasturnat in afara parții carosabile și o persoana ranita. A acționat Garda Potlogi cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD și SAJ Dambovița cu un echipaj medical Persoana era…

- O persoana a fost transportata de urgența la spital, marți de dimineața, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un podeț. Accidentul violent s-a produs pe DN 71, la ieșirea din localitatea Priboiu spre Pucioasa. „Pe DN 71, la ieșirea din Priboiu spre Pucioasa (km 62), un autoturism s-ar fi izbit…

- O mașina oprita pe marginea drumului, o bunicuța cu nepoata de mana și un bunic ce descarca saci de gunoaie. Aceasta a fost imaginea surprinsa de o bistrițeanca in Ocnița, in a doua zi de Craciun. Imagini rușinoase surprinse de o bistrițeanca, in a doua zi de Craciun. La intrarea in comuna Ocnița, dinspre…

- Un accident a avut loc in dimineata primei zile de Craciun la iesirea din Cotnari spre Targu Frumos. Un autoturism s-a rastunat pe marginea drumului din cauza ca soferul nu a adaptat viteza la conditiile de mers. In urma incidentului au rezultat trei victime constiente, neincarcerate. La fata locului…

- Doi tineri și-au pierdut viața in accidentul cumplit care a avut loc, sambata seara, pe DN 71, pe raza comunei Doicești. Cei doi barbați din Sacuieni și Rancaciov, de 29 și 31 de ani, au pierit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR. Ambii erau pasageri in autoturism. De asemenea,…

- In urma unui control efectuat in trafic, pe strada Stanica Ilie, din orașul Targoviște, polițiștii au depistat luni seara un autoturism in care se aflau doi tineri care se aflau sub influența drogurilor. Oamenii legii au identificat șoferul, un tanar de 34 de ani, din Baleni, dar și un pasager, de 35…

- Un adolescent de 19 ani a scapat, joi seara, ca prin minune de moarte. Aflat la volanul mașinii, acesta a fost implicat intr-un accident teribil. In timp ce se deplasa, pe DN 72, pe raza satului Valea Voievozilor, din apropierea orașului Targoviște, a ajuns cu mașina intr-un cap de pod, iar apoi s-a…

- Accident mortal pe un drum judetean din Dambovita. Un barbat de 52 de ani a murit, iar sotia lui a fost ranita dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat in plin cu masina in duba celor doi. Sotii erau comerciati ambulanti, iar auto-utilitara lor, plina cu varza, era parcata pe marginea…