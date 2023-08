Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița a anunțat pentru luna august deschiderea a opt prgrame de formare profesionala, in urmatoarele specializari: operator la mașini unelte – comanda numerica, mecanic auto, inspector in sanatate și securitate in munca, ospatar, montator instalații…

- La sfarșitul lunii iunie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 4844 șomeri (din care 2670 femei), rata șomajului fiind de 2,95 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,98 %, in aceasta luna acest indicator a scazut…

- In luna august, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița, va derula 8 programe gratuite de formare profesionala, pentru persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca. Cursurile pe care le va organiza AJOFM Dambovița in luna august sunt de: -operator la mașini unelte – comanda…

- Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița anunța ca sunt disponibile, in aceasta saptamana, un numar de 616 de locuri de munca la nivelul județului. Din totalul posturilor vacante, doar 20 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cele mai multe locuri de munca, 556,…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 533 de posturi vacante, din care 17 pentru absolvenți de studii superioare. Persoanele calificate in diverse meserii au 475 de oferte iar muncitorii necalificati …

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 543 de posturi vacante, din care numai 28 pentru absolvenții de studii superioare. Pentru persoanele calificate…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca, in luna iunie 2023 sunt prognozate pentru a fi deschise zece cursuri de calificare. Persoanele interesate și care sunt in cautarea unui loc de munca se vor putea califica gratuit…

- La sfarșitul lunii aprilie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5043 șomeri (din care 2730 femei), rata șomajului fiind de 3,07 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,17 %, in aceasta luna acest indicator a scazut…