- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 327 de posturi vacante. Dintre acestea, 27 se adreseaza absolvenților de studii superioare, pentru persoanele…

- La sfarșitul lunii iunie 2021, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 6044 șomeri (din care 2792 femei), rata șomajului fiind de 3,14%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,19%, in aceasta luna acest indicator a scazut cu…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate pentru aceasta saptamana 275 de posturi vacante, din care 29 pentru absolvenți de studii superioare, pentru persoanele calificate…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate 343 de posturi vacante, dintre care 33 pentru absolvenții destudii superioare, pentru persoanele calificate in diverse meserii…

- La inceputul lunii iunie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati 6151 someri (din care 2838 femei), rata somajului fiind de 3,19%, la fel ca in aprilie.Din totalul de 6151 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Dambovita, 1708 erau beneficiari…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita informeza persoanele interesate, ca sunt inregistrate in baza de date 302 posturi vacante, din care 31 pentru absolventii de studii superioare. Oferta cea mai consistenta este pentru persoanele calificate in diverse meserii – 221 posturi iar…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita informeza persoanele interesate, ca sunt inregistrate in baza de date 223 de posturi vacante. Dintre acestea, 16 sunt pentru persoanele cu studii superioare, care pot opta pentru programator, manager de zona, economist, formator, inginer tehnolog…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita informeza persoanele interesate ca, in aceasta saptamana, sunt inregistrate in baza de date 218 posturi vacante.Potrivit ofertelor transmise de agentii economici, cele mai multe locuri de munca sunt in constructii, industrie (metalurgie, prelucrari…