Dâmboviţa: 23 de persoane, reţinute într-un dosar de înşelăciune, fals şi fals în declaraţii Peste 20 de persoane din Dambovita au fost retinute, miercuri, pentru inselaciune, fals si fals in declaratii, dupa ce au spus, desi nu era adevarat, ca activitatea artistica le-a fost afectata de pandemie si au cerut indemnizatii, informeaza IPJ Dambovita. Cei 23 de retinuti se pare ca erau lautari care ar fi incasat nemeritat indemnizatii de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala. "Ca urmare a activitatilor de cercetare desfasurate in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, politistii din cadrul Serviciului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

