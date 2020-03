Dâmboviţa: 156 de locuri de muncă disponibile Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 156 delocuri de munca, din care trei pentru persoanele cu studii superioare, 122 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 31de posturi pentru muncitorii necalificati. Pentru absolventi de studii superioare sunt […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici, privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 414 locuri de munca, din care 19 pentru persoanele cu studii superioare, 340 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 55 de…

- Agentii economici ofera, la nivel national, 32.523 de locuri de munca, in timp ce angajatorii Spatiul Economic European au vacante pentru lucratorii romani un numar de 685 de posturi, arata datele centralizate ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate joi. …

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul Peste 600 de joburi sunt disponibile pentru dambovițenii aflați in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul Vrei un loc de munca? Ai 658 de joburi disponibile la AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mii de studenti ai universitatilor din Republica Moldova intra in șomaj imediat dupa absolvire. Unii iși dau seama ca nu mai doresc sa faca o cariera pe specialitatea aleasa, iar alții descopera cu stupoare ca profesia lor nu este solicitata pe piața.

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul DAMBOVIȚA: 703 locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Putține locuri de munca la ineput de an. In aceasta saptamana, la nivelul județului Teleorman sunt 242 locuri de munca vacante. Persoanele cu studii superioare mai trebuie sa aștepte. In baza de date a AJOFM Teleorman sunt inregistrate in aceasta perioada 242 locuri de munca vacante, din care 3pentru…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul 184 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui job apare prima data in Gazeta Dambovitei .