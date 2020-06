Dâmboviţa: 141 locuri de muncă disponibile Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 141 locuri de munca, din care 25 pentru persoanele cu studii superioare, 85 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 31de posturi pentru muncitorii necalificati.Din prima categorie, angajatorii cauta administrator […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

