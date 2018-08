Stiri pe aceeasi tema

- Niciuna dintre cele 12 contestații formulate la proba scrisa nu a schimbat clasamentul inițial, astfel ca numarul celor care susțin astazi interviul este același cu al celor admiși dupa proba scrisa. Sistemul public de sanatate a fost, in ultimul an, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania,…

- In conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor ...

- Autoritatea Navala Romana ANR cu sediul in localitatea Constanta, strada Incinta Port, nr. 1, judetul Constanta organizeaza in data de 14.08.2018 concurs, conform HG 286 2011 modificata, completata, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante, pe perioada nedeterminata:I. DIRECTIA INSPECTII…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba anunta organizarea interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct, prin detașare in interesul invațamantului, in data de 01.08.2018, pentru urmatoarele unitați de invațamant preuniversitar din județul Alba: Nume unitate cu personalitate…

- Expert extern – Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita Consilier I – U.A.T. – Comuna Bezdead, Dambovița Ingrijitor Post-ul DAMBOVIȚA: 21 de posturi scoase la concurs, in sistemul bugetar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca Institutul Cantacuzino trece printr-o etapa profunda de transformare, iar pana in luna septembrie sunt scoase la concurs doua sute de posturi de medici, biologi, chimisti si alti specialisti, urmand ca, cel mai probabil, de anul viitor…

- Mihai Fifor a anuntat, marti, ca exista un grafic de angajari pentru Institutul Cantacuzino. "Este nevoie nu doar de medici. Noi avem acum un grafic de angajari la Institutul Cantacuzino, doua sute de posturi scoase la concurs pana in luna septembrie, medici, biochimisti, biologi, personal…

- In urma unui protocol de colaborare incheiat cu Centrul Militar Judetean Valcea, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea va promova oferta educationala a Ministerului Apararii Nationale. In toata tara sunt disponibile in total 1.210 posturi.