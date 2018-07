Stiri pe aceeasi tema

- La 20 de ani de la momentul ridicarii fermei Southfork din sudul tarii, visul unui milionar de carton, care l-a adus pe J.R. la usa sa, a intrat in uitare si a fost distrus de rugina. Urmele visului american de la Slobozia La doar doi km de Slobozia, pe Drumul National 2, drumul vechi spre mare, vezi…

- Andrei Șerban Vinosu este unul dintre puținii elevi de clasa a VIII-a din Ialomița care a participat in fiecare an la o Olimpiada Naționala. Alina Nicoleta Bracaci, colega lui, colecționeaza de 4 ani diplome și medalii la toate cocursurile naționale cu profil Umanist. Iar Alina Maria Ranca, eleva in…

- "Zilele trecute telefonul mi-a sunat nonstop si unica intrebare a fost care este parerea mea despre ceea ce s-a intamplat in incidentul de vineri dimineata . Nu inteleg de ce mie mi se pun aceste intrebari si nu domnisoarei care se afla cu sotul meu in acea noapte, dupa cum se vede si pe filmuletul…

- Catalin Maruța iși aniverseaza mama, ocazie cu care i-a transmis un mesaj pe contul sau de socializare. Prezentatorul de televiziune Catalin Maruța este foarte atașata de parinții sai , cu care are o relație speciala. Moderatorul TV o aniverseaza azi pe cea care i-a dat viața. Catalin Maruța i-a facut…

- Cel mai vechi ierbar din Europa de Sud-Est, in care rezista peste 900 de plante, de aproape trei secole, se afla in colectia de botanica a Muzeului de Istorie Naturala cadrul Muzeului Brukenthal. „Este cel...

- Dintre cele noua case “superdestepte” care exista in lume, una ii apartine jurnalistului George Buhnici, de la Pro TV. Visul familiei s-a implinit anul trecut, iar locuinta a primit, in februarie 2018, certificatul de „Casa pasiva premium“, prima din Romania si din estul Europei. Constructia se afla…

- Cele doua reprezentatii „Faust”, din 30 aprilie si 1 mai, de la Teatrul National Radu Stanca, vor fi "prinosul si omagiul artistilor si publicului fata de Ilie Gheorghe, cel care, vreme de aproape 10 ani, l-a intruchipat pe Faust in Romania si in lume". In aprilie 2017, dupa ce se imbolnavise, Ilie…