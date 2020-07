Stiri pe aceeasi tema

- Luni au fost reluate, in Noua Zeelanda, filmarile la continuarea blockbusterului stiintifico-fantastic ”Avatar”, regizat de James Cameron, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Echipa de filmare a primit in urma cu doua saptamani permise de acces special de zbor in Noua Zeelanda, chiar daca granitele…

- Un extremist de dreapta din Norvegia a fost condamnat joi la 21 de ani în închisoare pentru uciderea motivata rasial a surorii sale vitrege nascute în China și pentru tentativa de a omorî cât mai mulți credincioși la o moschee în timpul unui atac armat, relateaza…

- Dalai Lama va lansa un nou album care va include mantre și piese ale caror muzica este recent compusa, scrie revista Rolling Stone. Albumul, intitulat ”Inner World”, va fi lansat în 6 iulie, pentru a coincide cu 85 de ani de la nașterea liderului spiritual tibetan. Albumul va cuprinde…

- In urma cu puțin timp, primarul Nicolae Robu a postat pe pagina personala de Facebook un text insoțit de un colaj de poze, un cadou inedit pe care... The post Primarul Timisoarei si-a facut un cadou la implinirea varstei de 65 de ani: un colaj de poze, pe un fond muzical compus și interpretat chiar…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat miercuri ca un proiect privind reluarea in siguranta a calatoriilor intre Noua Zeelanda si Australia va fi prezentat guvernelor de la Wellington si Canberra la inceputul lunii iunie, transmite Reuters. Cele doua tari analizeaza posibilitatea crearii unei…

- Conducerea Rolls-Royce pregatește o restructurare a companiei și poarta negocieri cu sindicatele in acest sens, in contextul COVID-19. Surse citate de agenția Reuters susțin ca 15% dintre angajații constructorului ar urma sa-și piarda locurile de munca din cauza scaderii cererii și a producției companiei.…

- Regatul Unit a inregistrat duminica 413 decese suplimentare in spitalele cu pacienti afectati cu noul coronavirus, cifra care marcheaza o scadere clara si ridica bilantul total la 20.732 de morti in aceasta tara, potrivit AFP.Vezi si: Cezar Preda iși face țandari Guvernul . Noul bilant…

- Mii de australieni si neozeelandezi si-au omagiat sambata militarii care au slujit si au pierit in conflicte, in cadrul unor ceremonii private desfasurate in curti si balcoane, in contextul in care pandemia de Covid-19 a dus la anularea, pentru prima data in multe decenii, a festivitatilor si paradelor…