- Liderul spiritual Dalai Lama s-a vaccinat impotriva Covid-19 la un spital din Dharamsala si a fost tinut sub observatie aproape o jumatate de ora, informeaza Mediafax . Dalai Lama a multumit guvernului Indiei pentru facilitarea vaccinarii. Dalai Lama le-a cerut oamenilor sa mearga sa se vaccineze, in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca, produs in India, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, in speranța ca-i va convinge pe ucraineni ca serul este sigur și eficient, relateaza Reuters . Liderul a…

- Primarul Municipiului Cluj, Emil Boc a transmis ca in cursul dimineții de astazi s-a vaccinat anti COVID-19 cu serul celor de la AstraZeneca. Acesta le-a cerut clujenilor sa se vaccineze, adaugand ca nu vom fi siguranța pana cand aceastp pandemia va fi sub control. „Azi m-am vaccinat cu serul celor…

- Liderul partidului Goa Forward, din India, Vijai Sardesai, 51 de ani, a facut o promisiune electorala mai puțin obișnuita. Politicianul a spus ca va impune prin lege o ora de somn, daca va caștiga alegerile, informeaza The Guardian.Liderul partidului Goa Forward, formațiune care urmeaza sa intre in…