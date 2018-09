Stiri pe aceeasi tema

- Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a declarat miercuri, intr-o vizita in Suedia, ca „Europa apartine europenilor“. In opinia sa, refugiatii trebuie gazduiti, dar obligatia lor este sa se intoarca acasa si sa-si reconstruiasca tarile.

