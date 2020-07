Stiri pe aceeasi tema

- Dalai Lama a lansat luni, cu ocazia aniversarii varstei de 85 de ani, un album muzical cu mantre si invataturi, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Albumul ''Inner World'' incepe cu piesa ''One Of My Favourite Prayers'' si continua cu meditatii si invataturi recitate de liderul spiritual tibetan…

- Liderul spiritual tibetan iși lanseaza albumul muzical pe 6 iulie, chiar de ziua lui de naștere. Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, lanseaza un nou album muzical, care va include mantre si muzica compusa recent.

- Un copil - dat disparut in urma cu 25 de ani dupa ce a fost ales de catre Dalai Lama drept unul dintre liderii budisti tibetani - a devenit un adult care duce o ”viata normala” si si-a obtinut diploma universitara, a anuntat marti Beijingul, in urma unor indemnuri ale Statelor Unite de a dezvalui…

- „Ma alatur celor care au solicitat inchiderea de urgența a site-ului presidency.ro in baza articolului 54 din Decretul Prezidențial nr. 195/2020. Acest site a publicat in mod repetat informații complet false sau care nu au legatura cu realitatea. In data de 27 aprilie 2020 site-ul publica afirmațiile…

- Lucian Adrian Boncu, lider al lumii interlope din Timisoara, a fost pus sub urmarire penala de procurorii DIICOT, el fiind acuzat ca a ordonat unor apropiati sa-l impuste pe jurnalistul Dragos Bota, editorul sef al publicatiei pressalert.ro. Lucian Adrian Boncu si un complice al sau, R.B., sunt acuzati…

- Valer Kovacs, polițist IPJ Timiș și lider de sindicat a acordat un interviu ziarului Libertatea in care a explicat ca șefii pun presiune pe subalterni sa dea mai multe amenzi. ”Se merge pe principiul: nu poți sa vii din teren fara nici o sancțiune.” „Nu este competiție intre polițiști, este competiție…