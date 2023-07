”Consultantii DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuti touroperatori din Romania cu produse turistice de tip premium, infiintat in anul 2000 si membru al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), anunta ca turistii romani prezinta un mare interes pentru destinatia China, in contextul in care aceasta tara s-a redeschis total turismului incepand cu 15 martie 2023. Dupa o perioada de restrictii drastice, romanii pot din nou explora aceasta tara fascinanta si atat de bogata in cultura”, anunta compania. Cetatenii romani au nevoie de viza pentru a calatori in China, iar valabilitatea pasaportului…