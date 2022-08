Stiri pe aceeasi tema

- Turistii vin pentru relaxare, dar ei pot pescui, pot face baie in raul din apropiere, pot face drumetii pe jos sau cu bicicleta, dar si exercitii in aer liber sau pot juca baschet sau ping-pong.

- Nu exista renuntari la vacante din partea turistilor romani pentru tarile afectate de incendii, au anuntat vineri reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a participat marți, 19 iulie a.c, alaturi de conducerea Ministerului Transportului și Infrastructurii (MTI) și Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), la o intalnire cu reprezentanții Asociației Naționale a…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, 13 iulie, un proiect de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord a Finlandei si a Suediei. Protocoalele au fost semnate la Bruxelles pe 5 iulie. "Prin ratificarea acestor protocoale, Romania isi exprima consimtamantul…

- In fata agresiunii ruse coordonarea transatlantica a fost una „impecabila si trebuie sa continue sa fie astfel”, a transmis vineri Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, in cadrul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”. Potrivit acestuia, formatul Bucuresti 9, lansat de presedintele Klaus…

- Voucherele de vacanța acordate anul trecut expira peste opt zile, adica la finalul lunii iunie 2022, anunța Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT). Data de 30 iunie 2022 reprezinta termenul pana la care voucherele de vacanța emise in anii precedenți mai pot fi utilizate pentru…

- Un nou studiu pe baza de sondaj publicat astazi, 15 iunie, de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR) , arata ca europenii sunt imparțiți in doua tabere: cei care vor „pace” și cei care vor „dreptate” in urma razboiului din Ucraina. Sondajul ECFR, desfașurat la mijlocul lunii mai in zece state…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, convorbiri telefonice cu ministrul Afacerilor Externe al Suediei, Ann Linde, si cu ministrul Afacerilor Externe Finlandei, Pekka Haavisto, pe tema procesului de aderare a celor doua state la Alianta Nord-Atlantica, in urma depunerii de catre…