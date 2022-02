Dakota Johnson o va interpreta pe Madame Web, un personaj din benzile desenate Marvel

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Channing Tatum sustine ca este "traumatizat" dupa ce visurile sale de a juca un super-erou in productiile Marvel s-au destramat, noteaza CNN, in urma unui interviu al actorului pentru Variety.

- Actorul american Channing Tatum sustine ca este „traumatizat” dupa ce visurile sale de a juca un super-erou în productiile Marvel s-au destramat, relateaza CNN și News.ro.Starul din filmul „Magic Mike” urma sa interpreteze personajul principal Gambit din seria X-Man…

- Actrita americana Dakota Johnson o va interpreta pe Madame Web, un personaj din universul benzilor desenate Marvel, intr-un film ce va fi produs de studioul Sony, informeaza joi site-ul revistei Variety. "Madame Web" va fi urmatorul film independent cu supereroi de pe agenda de lucru a studioului…

- Belgia lanseaza un pasaport international reproiectat, a anuntat joi ministrul afacerilor externe, Sophie Wilmes. Noul pasaport prezentat saptamana aceasta aduce un omagiu celei de-a noua arte, fiind ilustrat cu imagini din benzi desenate de succes. Noul document va fi disponibil incepand cu data de…

- Rooney Mara va da viața poveștii legendarei actrițe Audrey Hepburn, intr-un film pe care il va și produce, alaturi de Apple, informeaza Variety. Regizor este Luca Guadagnino, nominalizat la Oscaruri in 2018 pentru filmul „Call me by your name”. Deși detaliile producției sunt ținute secret, Audrey Hepburn…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a anuntat joi ca a aparut o noua metoda folosita pentru evitarea carantinei la intrarea in Romania. Asta dupa ce politistii de la punctul de trecere a frontierei Nadlac, unul dintre cele mai folosite dintre cele din vest, au zarit o masina care…

- In raportul sau anual, The Walt Disney Co a dezvaluit detalii referitoare la anul anterior si previziunile pentru anul urmator. Astfel, compania planuieste sa cheltuiasca 33 de miliarde de dolari pentru continut in anul fiscal 2022, care a inceput la 1 octombrie. Dovada ca The Walt Disney Co nu se „joaca”…

- Fiica cea mica a lui Cristian Chivu, Anastasia Chivu, si-a facut debutul in actorie si va putea fi urmarita incepand din aceasta saptamana in serialul produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production pentru Antena 1, „Adela”.