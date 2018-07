A fost lovita in plina fata in timp ce se intorcea acasa la Moncalieri, fiind luata in vizor de un grup de tineri, foarte probabil pentru culoarea pielii sale. Acesta este ultimul din numeroasele cazuri grave care au avut loc in ultimele saptamani, iar de data aceasta victima este o campioana italiana de atletism nascuta din parinți nigerieni, dar care a crescut mereu in regiunea Piemont, potrivit Rador, care citeaza La Repubblica .