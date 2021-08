Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a anunțat ca va avea in premiera o noua mașina de familie cu 7 locuri la IAA Mobility din 2021 din Munchen, cu o prezentare digitala vineri, 3 septembrie. Acest model, inca fara nume, va fi noul Logan MCV spionat acum cateva saptamani in timpul testarii. Va avea o cabina cu trei randuri care vizeaza…

- Dacia va prezenta, la inceput de septembrie, la salonul de la Munchen, un nou model de familie cu șapte locuri, a anunțat compania. Locul tradiționalului salon de la Frankfurt, care se ținea toamna, o data la doi ani, a fost luat de un nou salon, la Munchen, dar de proporții mai mici. Acest nou model…

- ​Dacia va prezenta la început de septembrie, la salonul de la Munchen, un nou model de familie cu șapte locuri, a anunțat compania. Locul tradiționalului salon de la Frankfurt, care se ținea toamna, o data la doi ani, a fost luat de un nou salon, la Munchen, dar de proporții mai mici.”Dupa…

- Guvernul a aprobat ca domeniul HoReCa sa fie scutit de plata impozitului specific pana la 25 decembrie, a anuntat premierul Florin Citu. „Astazi am adoptat un nou text intr-o ordonanta a finantelor care nu era pe ordinea de zi. Acest text nu era pe ordinea de zi, dar am eliminat sau scutim de plata…

- La inceputul lui martie 2020, cu puțin timp inainte de pandemia de coronavirus, Asociația Industriei Auto din Germania (VDA) a decis sa mute tradiționalul Salon Auto de la Frankfurt la Munchen incepand din 2021. Evenimentul este programat intre 7-21 septembrie 2021 și promite sa aduca o serie de schimbari…

- Mercedes-Benz va grupa sub-brandurile sale de lux Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG si vehiculele de teren G Class intr-o singura subsidiara, ca parte a actualei restructurari de la firma mama, Daimler AG, a anuntat luni un purtator de cuvant al grupului german, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Scopul…

- Deși pana acum nu a anunțat o ținta in cazul vanzarii de mașini electrice, BMW Group și-a anunțat intenția de a evita emisii de peste 200 de milioane de tone de CO2 pana in 2030. De asemenea, compania mizeaza ca pana in același an sa aiba jumatate dintre vanzari acoperite de mașinile electrice. Pentru…

- Pentru a preveni raspandirea pandemiei COVID-19, țarile din intreaga lume au luat o varietate de masuri restrictive de la inceputul anului 2020. Industria transportului aerian a fost lovita imediat și cele mai recente cifre privind zborurile comerciale nu prezinta semne clare de recuperare in aprilie…