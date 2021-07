Daimler va investi 40 miliarde euro în electrificarea gamei Daimler a anunțat un plan de investiții de 40 miliarde euro pentru electrificarea gamei pâna în 2030 și compania germana va avea și opt fabrici de baterii, construite împreuna cu mai multe companii partenere. Șeful Daimler a spus ca este gata pentru o electrificare completa a gamei în 2030, dar a adaugat ca acest lucru se va întâmpla unde situația din piața o va permite.



Prima ținta este ca în 2025 hibridele și mașinile full-electrice sa reprezinte 50% din vânzari, ținta mai ambițioasa decât cea anunțata de Daimler în trecut: 50%…

