Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele cinci luni din 2022, aproape 1,2 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (17.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent…

- Italia s a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri de coronavirus in iulie. Numarul zilnic al infectarilor a depasit saptamana trecuta 100.000 pentru prima data din februarie, iar internarile in spitale par, de asemenea, sa creasca.Italia va demara in curand campania pentru administrarea celui…

- De luna viitoare, romanii se vor confrunta cu un nou val de scumpiri, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal. Primele care iși vor face efectul de la 1 august 2022 sunt majorarile de accize pentru alcool și tutun. Potrivit proiectului de ordonanta pentru modificarea Codului Fiscal, publicat…

- Productia auto din Rusia a incetinit dramatic dupa exitul marilor constructori auto si in urma sanctiunilor impuse de Occident impotriva Rusiei ca reactie la razboiul din Ucraina, relateaza The Moscow Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu , anunța ca primele gaze din Marea Neagra au intrat miercuri in sistemul național de transport. Primele gaze din Marea Neagra au intrat miercuri in sistemul national de transport, respectiv gazele din perimetrul de la Midia, zacamantul Ana, exploatat de Black Sea…

- Compania Black Sea Oil & Gas SA (BSOG) impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus Dacia, anunța inceperea miercuri, 15 iunie, in cursul dupa-amiezii a productiei de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia si introducerea primelor gaze in Sistemul National…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut un anunț extrem de important, miercuri seara. El a transmis ca primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase la jumatatea acestui an. Romania cauta surse alternative pentru asigurarea necesarului de gaze naturale, a spus premierul Nicolae Ciuca intr-o conferința de presa…

- Romania a produs o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep mai mica fata de cea din perioada similara din 2021. Producția de țiței a Romaniei, in primele doua luni din 2022, a scazut cu 4,6%. Importurile au crescut, in perioada mentionata, la 1,272 milioane…