Daimler suspenda productia la majoritatea fabricilor sale din Europa Grupul auto Daimler AG a anuntat ca va opri temporar productia la majoritatea fabricilor sale din Europa, ca raspuns la extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite DPA.



Compania va suspenda "majoritatea productiei sale din Europa, precum si activitatea departamentelor administrative", a informat marti seara Daimler.



Inchiderea va afecta fabricile de autoturisme, camioane, furgonete, si va intra in vigoare pana la sfarsitul acestei saptamani.



Suspendarea productiei se va derula initial pe o perioada de doua saptamani si ar putea fi extinsa in functie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

