Cristi are nevoie de ajutor

Cristian Reisenauer, este barbatul care a fost implicat in accidentul din Cehia si are nevoie de ajutorul nostru. Reamintim ca in data de 22.04.2021, 8 persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Cehia, pe autostrada D5, in directia Pilsen. Din declaratiile unui martor se pare ca in jurul orei 12 soferul a adormit in timpul condusului… [citeste mai departe]