Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto german BMW AG a anuntat marti ca va investi peste un miliard de euro in construirea unei fabrici la Debrecen, in Ungaria, pentru a-si extinde capacitatile de productie in Europa, unde vinde 45% din vehiculele sale, transmit MTI si Reuters. In noua uzina vor fi fabricate…

- Producatorul auto german Daimler AG va adanci parteneriatul cu gigantul online chinez Baidu in domeniul conducerii autonome si a serviciilor de conectivitate auto pe cea mai mare piata auto din lume, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In 2017, Daimler si Baidu si-au unit fortele pentru a dezvolta…

- Ministerul german al Transporturilor a solicitat, luni, grupului Daimler sa recheme imediat la service un numar de 774.000 de automobile Mercedes din Europa, vehicule echipate cu dispozitive capabile sa falsifice nivelul emisiilor poluante in timpul efectuarii testelor de laborator, transmit AFP si…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Taxify din Estonia si-a intensificat batalia impotriva rivalului global Uber, dupa ce a obtinut finantare de 175 de milioane de dolari de la un grup condus de producatorul auto german Daimler AG, transmit Reuters si site-ul estonianworld.com. Investitia…

- Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la numarul de camioane si autoturisme Vito si C-Class care au trebuit rechemate pentru depasirea normelor de poluare, scrie Reuters. Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la…

- Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) a cerut Daimler sa recheme la service autovehiculele comerciale usoare Mercedes Vito echipate cu motoare diesel Euro 6 de 1,6 litri deoarece aveau instalate dispozitive capabile sa reduca emisiile in cadrul testelor de laborator, a…