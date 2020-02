Daimler așteaptă pierderi uriașe în problema emisiilor diesel la Mercedes: costuri estimate ... In toamna anului trecut, presa germana vorbea despre o posibila amenda de un miliard de euro pentru Daimler pentru trucarea emisiilor diesel. La acea vreme, autoritațile ar fi descoperit dispozitive ilegale pe un numar de 280.000 de vehicule Clasa C și Clasa E. Daimler avertizeaza acum ca sunt mari șanse ca autoritatea KBA sa anunțe ca mai multe modele Mercedes au fost "echipate cu dispozitive interzise" pentru manipularea emisiilor. In... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daimler estimeazAƒ cAƒ problema trucAƒrii emisiilor diesel la Mercedes A®i va provoca pierderi totale de peste 30 de miliarde de euro, dupAƒ ce autoritAƒE›ile din Germania vor anunE›a decizia definitivAƒ.

- Mai mulți membri ai Parlamentului francez au adresat intrebari și ingrijorari guvernului din Paris legate de o problema cu motoare prezente pe Renault, Dacia, Nissan și Mercedes. Ministrul francez al economiei și finanțelor a trimis cazul la autoritatea pentru concurența, insa o asociație de consumatori…

- "Romanii nu așteapta de la PSD nimic, romanii așteapta de la Guvern sa se rezolve problema. O sa discutam acest subiect in detaliu. Emiterea acestor OUG s-a facut pentru a rezolva problema Romaniei", a precizat premierul, inainte de aflarea votului motiunii de cenzura.Totodata, intrebat daca va veni…

- Mitsubishi este vizat de o ancheta in Germania pentru ca ar fi folosit un dispozitiv pentru trucarea emisiilor de oxid de azot in cazul motoarelor diesel cu patru cilindri de 1.6 și 2.2 litri. Autoritațile germane au organizat percheziții la sediile Mitsubishi din localitațile Frankfurt, Hanover și…

- Mercedes este pe punctul de a renunța la echipa de uzina cu care concureaza in Formula 1, potrivit unor informații dezvaluite miercuri de jurnaliștii publicațiilor britanice Autocar și RaceFans. Consiliul de administrație al Daimler va discuta in ședința din 12 februarie oportunitatea retragerii din…

- Rechemarile la service pe plan global si litigiile legate de scandalul emisiilor motoarelor diesel au cauzat Daimler costuri suplimentare de pana la 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari) in 2019, a anuntat miercuri grupul auto german, transmit Reuters, DPA si Bloomberg, conform Agerpres.Citește…

- Organizarea alegerilor anticipate pentru Partidul National Liberal vine si cu dezavantaje, avand in vedere ca reconfigurarea Parlamentului in viitorul apropiat ar obliga liberalii sa coopteze la guvernare si alte formatiuni pentru a forma majoritatea.

- CFR Calatori estimeaza pierderi de 354,5 milioane lei in 2019 si venituri totale de 2,27 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019, publicat in Monitorul Oficial.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din…