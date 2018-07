Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Daianu are un CV impresionant: fost ministru de Finante, fost europarlamentar, doctor in Economie, profesor universitar, membru al Academiei, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale. (Promotiile zilei la monitoare) Logic, deține o avere pe masura. Acest lucru nu-l impiedica,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, luni, 7 mai, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 mai, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei. Dobanda cheie era nemodificata din luna februarie…

- Potrivit Cancan, un barbat alintat de ea cu apelativul ”Domnule ministru incearca sa o prinda in mrejele iubirii pe fosta balerina.Vica Blochina, care s-a remarcat in vestitul bar Melody, este curtata de ceva vreme de „Beke”, un cunoscut barbat de pe scena politica romaneasca. „Beke” este,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.