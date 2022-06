Stiri pe aceeasi tema

- Factura de energie electrica primita luna aceasta pentru consumul din aprilie a venit cu o serie de modificari, inclusiv legate despre noul sistem de plafonare stabilit de autoritați. Ioana Krekan, manager Activare și Facturare in cadrul ENEL Romania, a explicat pentru PRESSALERT.ro care sunt noutațile.…

- El a mai spus ca este fireasca preocuparea ministrului Muncii pentru cresterea veniturilor populatiei, dar in acelasi timp, ”trebuia sa existe o preocupare si pentru cresterea veniturilor bugetului”. ”A existat o goana nebuna, nebuna (..) de a reduce taxe si impozite, din varii motive, si nu a existat…

- Despre regimul de compensare, Florin Citu a spus ca acesta poate fi pastrat atata vreme cat pe pastrezi in buget si in deficitul de 5,8%. ”Eu am alta teama, si sper sa nu vina date care sa imi confirme acest lucru. Mie imi este teama ca in aprilie deja au inceput sa taie cheltuielile de investitii,…

- Calin Ile a afirmat ca o concluzie a minivacantei de 1 mai a fost o cerere crescuta pentru mare, pentru ca la aceasta data se deschide sezonul pe litoral, dar si statiunile traditionale de munte au fost o optiune importanta. Din pacate, spune reprezentantul industriei hoteliere, calendarul neavantajos,…

- Actul normativ prin care afacerile din domeniul agriculturii și industriei alimentare primesc microgranturi și granturi pentru capital de lucru, in valoare de 300 de milioane de euro, a intrat in procedura de transparența decizionala, potrivit Ministerului Agriculturii. 300 de milioane de euro pentru…

- Conducerea Primariei orasului Ungheni a anuntat recent, in data de 12 aprilie, lansarea proiectului "Electrificare case Cerghizel". Acesta beneficiaza de un grant in valoare de 64.570 de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE in cadrul Programului pentru Energie in Romania,…

- Ambasada Rusiei in Africa de Sud acuza, printr-o postare pe Twitter, ca un grup al NATO, format din oficialii unei companii militare romanesti, ar fi fost deplasat in secret la inceputul lunii aprilie la Odesa.

- Impetum Group a lansat Agista, primul fond de investitii din Romania, cu focus pe piata AeRO, care ajuta IMM-urile locale sa se listeze la bursa, finanteaza si accelereaza cresterea acestora prin intermediul pietei de capital.