- Mobilizare generala a autoritaților dar și a oamenilor simpli pentru ajutorul celor care fug din calea invaziei din Ucraina. Mii de locuri noi de cazare sunt puse zilnic la dispoziția oamenilor loviți de soarta.

- Simona Halep pierde bani la inceput de razboi Rusia-Ucraina. Fostul lider mondial se pregatește sa ia startul la trei turnee ce vor avea loc in SUA, in cursul lunii martie. Ajunsa pe locul 27 mondial, constanțeanca a primit o lovitura financiara din partea autoritaților unui oraș din Romania. Simona…

- CONFLICTUL Rusia-Ucraina: Lucian Bode anunța ca Romania poate intreține migranții din Ucraina, in cazul unui razboi CONFLICTUL Rusia-Ucraina: Lucian Bode anunța ca Romania poate intreține migranții din Ucraina, in cazul unui razboi Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sustine ca Romania este pregatita…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, exclude varianta unei mobilizari, precizand ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca aceasta tara nu si-a mobilizat rezervistii. El a precizat ca pentru cine vrea sa faca Armata statul are mai multe variante si…

- Pentru ca tensiunile se tot amplifica, Ministerul Apararii anunța daca Romania ar putea intra sau nu in razboi Rusia. Astfel, ministrul Apararii, Vasile Dincu, exclude varianta unei mobilizari, precizand ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca aceasta…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca Romania, ca membra NATO, nu este in situația de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, cel in care Rusia ar invada Ucraina, pentru ca aceasta țara nu este membra NATO. El a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui sa se…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat…

- Un roman a primit un ordin de chemare al rezerviștilor din Romania.Documentul prezentat de Mihai Gadea a fost emis de Ministerul Apararii Naționale, Centrul Militar Județean Braila, in baza articolului 26 din Legea 355/2009 privind regimul starii de mobilizare parțiala sau totala a forțelor armate și…