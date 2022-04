Stiri pe aceeasi tema

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…

- Consiliul Europei a decis ca ceea ce se intampla acum in Ucraina se incadreaza clar la crime de razboi. Oficialiiafirma ca Rusia trebuie sa inceteze imediat „uciderea” și „suferința oamenilor”. Atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei continua sa semene „moarte și distrugere” in inima Europei. Bombardamente…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Criza politico-militara legata de Ucraina a devenit un razboi al nervilor intre SUA, care au inceput sa disloce noi trupe in Europa de Est, și Rusia, care menține la granițele Ucrainei și in Belarus importante forțe militare și echipamente.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunțat vineri, intr-un discurs televizat, adresat natunii, ca „va exista un razboi”, in cazul in care Belarusul sau Rusia vor fi atacate. Acesta se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi, in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, News.ro.…

