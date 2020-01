Stiri pe aceeasi tema

- Problema Romaniei este de a nu iesi de pe pietele de capital, iar in cazul in care ne-am confrunta cu o situatie similara celei din 2009, Uniunea Europeana ne-ar ajuta, dar cu conditionalitati foarte severe, a declarat, vineri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, in cadrul unei conferinte…

- Bugetul nu poate suporta socul aplicarii legii pensiilor in forma actuala si va exploda in 2021, iar tara va fi bagata in sant, a declarat miercuri Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la conferinta „Buget si fiscalitate 2020”, organizata de Curs de Guvernare.

- ​Puțini înteleg ca construcția bugetului în 2020 va exercita o presiune teribila în 2021, daca se vor aplica masuri precum creșterea punctului de pensie cu 40%, a declarat Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, precizând ca cifrele sunt reci. "Sa nu facem…

- Cat de aproape este lumea de o noua criza economica? Cat de sigura sau, dimpotriva, cat de fragila este piata romaneasca in fata unei furtuni majore, asa cum se tot anunta de cateva luni incoce, rezultat combinat al tuturor nelinistilor si incertitudinilor generate de BREXIT, de tensiunile majore in…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, sustine ca salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum au decis social-democratii. "Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de…

- Ajustarea fiscala depinde de voința politica și de susținerea de care se bucura ministrul Finanțelor Florin Cițu, a precizat marți Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, la o dezbatere despre alegerile prezidențiale organizata Camera de Comerț Romano-Germana, anunța MEDIAFAX."Nu avem…

- Criptomoneda Libra este foarte periculoasa fiindca ar fractura in mod aproape iremediabil sistemul monetar, iar bancile centrale si-ar pierde din eficacitate, a declarat, marti, la Academia Romana, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "In ceea ce priveste criptomonedele, opinia mea este…

- Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a declarat, duminica, la un post de televiziune, ca anul 2019 a inregistrat o deraiere a politicilor economice in Romania, iar exodul forței de munca este una dintre cele mai mari probleme in țara noastra.“Acest an ofera multe lecții care sunt…