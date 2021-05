Stiri pe aceeasi tema

- Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș declara ca premierul Cițu ”vede plus acolo unde, de fapt, e minus”. ”In ultima vreme, il tot auzim pe premierul Florin Cițu cum ne anunța pompos ca Romania inregistreaza creștere economica. Altfel spus, ca o ducem cu toții mai bine,…

- Ludovic Orban: „Romania este campioana Europei la creștere economica, pentru al doilea trimestru consecutiv. Dupa creșterea din trimestrul IV al anului 2020, de 5,3%, iata ca Romania este pe primul loc intre țarile europene in ceea ce privește creșterea economica pe trimestrul I al anului 2021, cu 2,8%.Este…

- Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va crește cu 5,1% in 2021, respectiv cu 4.9% in 2022. In privința inflației, in cazul Romaniei, in 2021 se va inregistra o ușoara creștere la 2,9%, fiind urmata de o scadere la 2,7% in 2022 UE va crește cu 4,2 % in 2021 și cu 4,4 % in 2022. Se preconizeaza…

- Planul Național de Redresare și Reziliența „poate ajuta mult Romania” Foto: Arhiva. Deficitul bugetar al României poate sa coboare sub 3% din PIB în 2024, iar datoria publica sa se situeze sub 55% din produsul intern brut. Câteva condiții trebuie totuși îndeplinite,…

- Romania va avea o rata respectabila de crestere economica in acest an, iar aceasta se va situa in preajma lui 6%, respectiv intre 5,5% si 6%, a declarat, vineri, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la un eveniment online, anunța AGERPRES. "In opinia mea, daca privim contextul global,…

- Deși ar trebui sa fie oficial o componenta a securitații naționale, securitatea alimentara este cumva lasata in voia sorții. Creșterea gradului de valorificare a potențialului agricol poate transforma Romania intr-un stat independent in ceea ce privește asigurarea securitații alimentare a populației,…