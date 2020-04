Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu (31 de ani) a anunțat ca toți banii stranși pe tricourile din colecția personala CN8 vor merge pentru ajutorarea spitalelor din Romania. Desemnata de patru ori cea mai buna jucatoare din lume, Cristina Neagu a anunțat ca va dona toate veniturile obținute din vanzarea tricourilor galbene…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu presedintele Romaniei,…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, un sprijin imediat pentru Balcanii de Vest de pana la 38 de milioane de euro pentru ca statele din regiune sa faca fata situatiei de urgenta din domeniul sanatatii cauzate de coronavirus, informeaza un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.

- Cei mai tari jucatori de FIFA 20 din Romania s-au reunit miercuri si joi, intr-un eveniment caritabil care a durat 30 de ore. In total, s-au strans donații in valoare de 9.360 de euro, care vor fi direcționați in lupta contra coronavirusului. Gamerii de top din Romania au gazduit un maraton de FIFA…

- Un chestionar de evaluare a simptomelor pentru COVID-19 a fost lansat, luni, in cadrul platformei online ''cemafac.ro'', de catre Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in colaborare cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta si organizatia neguvernamentala…

- Reunit in ședința extraordinara vineri, 20 martie a.c., plenul Consiliului Județean Cluj a aprobat, cu unanimitate de voturi, acordarea de sprijin financiar spitalelor din subordine, in vederea combaterii COVID-19. Alin

- Top Line a donat produse de 30.000 de euro campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19 Top Line a oferit produse de igiena personala (sampon, balsam, gel de dus, crema de maini, produse pentru ingrijirea mainilor si picioarelor, pieptene si perii), precum si produse de unica folosinta…

- Trei pacienti diagnosticati cu coronavirus, care se aflau la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, vor fi externati sambata seara, in urma a doua rezultate negative ale...