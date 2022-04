Stiri pe aceeasi tema

- In contextul valului de scumpiri din Romania, dar și al razboiului din Ucraina, premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in ședința de Guvern, ca va adopta un act normativ pentru a proteja economia și locurile de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cererea Rusiei ca platile pentru gazul natural pe care il livreaza statelor europene (din UE) sa fie facute in ruble este discutata in fel si chip. Nu putini s-au grabit, inclusiv in Romania, sa interpreteze solicitarea ca o incercare a Moscovei de a sprijini propria moneda prin cresterea cererii pentru…

- Romania trebuie sa aiba o economie "robusta", pe langa apartenenta la NATO si UE, pentru a beneficia de o securitate corespunzatoare, a declarat, vineri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "Nu poti sa-ti asiguri securitatea, chiar daca faci parte din NATO, nu poti sa fii free rider,…

- Phoenix aniverseaza 60 de ani cu Mircea Baniciu, Ioji Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica pe scena. Cei trei muzicieni legendari care au parasit formația in ultimii 20 de ani, au ajuns la o ințelegere cu Nicu Covaci pentru o serie de concerte in an aniversar. Cea mai longeviva și reprezentativa formație…

- Reuniunea se inscrie in cadrul eforturilor guvernamentale susținute pentru a atrage și dezvolta investiții straine de amploare in Romania. Dialogul, care a marcat cea de-a zecea aniversare AMRO, a beneficiat de cea mai numeroasa delegație de companii americane sosite in Romania sub egida AMRO.„Suntem…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA asupra propunerii ca cele doua tari sa efectueze reciproc inspectii in baze de rachete, se arata in raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set de cereri privind arhitectura de securitate…

- Este obligatoriu ca Romania sa aiba un mers clar de consolidare fiscala/bugetara, fie si gradual, sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, intr-o analiza postata pe pagina de internet a institutiei. "Conditiile financiare pe plan international vor fi mai putin favorabile pentru…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, si managerul de tara al Bancii Mondiale in Romania, Anna Akhalkatsi, au discutat, marti, despre masurile prioritare ale Ministerului de Finante in acest an, care vizeaza consolidarea fiscala, stabilitatea macroeconomica, sustenabilitatea programarii bugetare, economia…