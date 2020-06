Stiri pe aceeasi tema

- Romania va inregistra in acest an o cadere economica de 4-6% si un deficit bugetar de 8-9%, intr-un „scenariu mijlociu”, conform celor mai recente estimari facute de Consiliul Fiscal, informeaza Agerpres.

- Guvernul a gestionat cu intarziere situatia economica a tarii, in pandemie, deoarece masurile de sprijin concret intarzie sa apara, iar majorarea pensiilor din septembrie inca nu a fost anulata, in timp ce pensiile speciale si structura aparatului bugetar raman neafectate, considera analistul financiar…

- Fiecare roman va avea o datorie de pana la 5.900 de lei la finalul acestui an din cauza deficitului bugetar (raportul dintre cheltuielile si veniturile statului) care poate depasi 10% din PIB, conform calculelor Consiliului Fiscal. Suma datorata reprezinta deficitul bugetului de stat, care se va situa…

- Executia bugetara depinde de realismul constructiei bugetului, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, mentionand ca institutia are rezerve privind dinamica economiei in acest acest an asa cum este ea vazuta in rectificare. "Ce ar fi trebuit sa se spuna, mai ales de catre…

- Deși autoritațile au spus în repetate rânduri ca achizițiile neprioritare vor fi stopate în aceasta perioada marcata de pandemia COVID-19, acestea totuși continua la greu. Site-ul achizițiilor publice abunda de oferte plasate zilele acestea. Una dintre cele mai impunatoare achiziții…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca autoritatile au facut un scenariu conform caruia un milion de persoane ar urma sa fie trimise in somaj tehnic, in perioada starii de urgenta decretate de autoritati, situatie in care efortul bugetar pentru acoperirea indemnizatiilor acestora va fi de…

- INSEE – Institutul național de statistica și studii economice din Franța – trage semnalul de alarma. Masurile luate de autoritați pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activitații economice de circa 35%. In opinia specialiștilor, o carantina de o luna s-ar…

- Romania va avea recesiune in acest an, dar economia nu se va prabusi, pentru ca sunt in continuare servicii de baza si companii care functioneaza, spune Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. El adauga ca Romania este pregatita sa plateasca timp de mai multe luni somajul tehnic pentru angajatii…