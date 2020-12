Stiri pe aceeasi tema

- Bancile centrale stiu ca tot cetateanul va plati in cazul in care sistemul bancar va intra intr-o criza cauzata de creditele neperformante provenite din industriile in declin, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. CITEȘTE ȘI: Ordinea, pe zile, in care apar simptomele…

- Revenirea la nivelul PIB pre-pandemie se va produce la inceputul lui 2022, cum se va intampla cam peste tot in Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca este "cvasi-sigur ca va exista crestere economica" anul viitor. "Este…

- Revenirea la nivelul PIB pre-pandemie se va produce la inceputul lui 2022, cum se va intampla cam peste tot in Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca este "cvasi-sigur ca va exista crestere economica" anul viitor. "Este cvasi-sigur…

- Banca Centrala din Danemarca a solicitat includerea din 2025 in sistemul de plati Target2 al BCE, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Target2 este un sistem de plati detinut si operat de Eurosistem (bancile centrale nationale din zona euro). Acesta reprezinta principala platforma europeana…

- Bancile au refuzat la plata cecuri si bilete la ordin de 1,93 miliarde de lei (peste 400 mil. euro) in primele noua luni din 2020, in scadere cu 744,6 mil. lei, respectiv cu aproximativ 28% sub nivelul din aceeasi perioada din 2019.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU:…

- Desi îngrijorarile privind situatia creditelor neperformante încep sa se simta în rândul bancherilor, rata creditelor neperformante îsi continua procesul de scadere, scrie FinEco24News. Dupa ce se diminuase de la 4.35% în iulie pâna la 4.31% în august…

- Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, considera ca este mai important pentru economie sa arate o tendința de imbunatațire, decat sa ne impunem obiective care nu pot fi indeplinite. Prezent la Banking Online Forum, organizat de Financial Intelligence, Daianu a aratat ca trebuie sa ținem pandemia…

- Este o teza paguboasa a se spune ca nu trebuie sa creștem veniturile fiscale, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, precizând ca macar prin extinderea bazei fiscale putem sa facem așa ceva. „Este incorect ca unii sa plateasca, sa contribuie la buget și alții sa nu contribuie.…