- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…

- Apple nu este un dezvoltator al jocurilor, insa de cand produce, castiga de pe urma acestora mai multi bani decat unii dintre marii dezvoltatori de jocuri la un loc. Procesul dintre Apple si Epic, incheiat cu victoria de etapa a producatorului iPhone-ului, a scos la iveala cat de multi bani castiga…

- Sri Lanka ne da muncitori de ceva ani deja. Ajung în România cu ajutorul unor agenții precum cea pe care o conduce Harshana Jayasooriya și a unui partener din țara. El a fost recent în vizita la București. E, de fapt, a șasea oara când viziteaza România, printre altele…

- Un apel la donatii pentru a permite evacuarea de urgenta a peste 300 de civili afgani prezentati drept tinte ale talibanilor a strans joi peste sase milioane de dolari, la doua zile dupa crearea sa pe platforma americana de crowdfunding GoFundMe, informeaza AFP. "Persoanele in cauza sunt…

- „Sa fie salarii de 3000 de euro pentru toți romanii! Premierul Florin Cațu ne spune ca deja foarte mulți romani caștiga intre 1000 și 3000 de euro. Cine caștiga de fapt aceste salarii? La stat sau la privat? Care este situația reala? Cum erau salariile inainte de 1989 și ce putere de cumparare aveau…

- Anca Alexandrescu susține ca premierul Florin Cițu a fost arogant ieri la conferința de presa, cand a dat detalii despre arestarea din SUA, tot raman cateva intrebari la care trebuie sa raspunda. „Poate iși aduce aminte cine i-a platit zeci de mii de dolari pe an pentru facultate”, intreaba jurnalista,…

- Producatorii de medicamente Pfizer, BioNTech si Moderna vor castiga probabil, in urmatorii ani, miliarde de dolari de pe urma rapelurilor vaccinurilor impotriva Covid-19, pe o piata care ar putea rivaliza cu vanzarile anuale de 6 miliarde de dolari ale vaccinurilor pentru gripa, potrivit analistilor…