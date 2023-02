Stiri pe aceeasi tema

- La petrecere, Roberto a inventat un joc al intrebarilor și concurenții au fost cei care au dat raspunsuri neașteptate. Irina a fost intrebata daca l-ar sarutat pe Bogdan in caz ca ar reveni in competiție, iar raspunsul ei a fost unul pozitiv și a marturisit ca ar forma și un cuplu cu el.

- Dani este atras de doua concurente frumoase, dar nu știe care sa fie aleasa. Dupa discuția avuta cu Denisa, el recunoaște ca și-ar dori sa o cunoasca mai bine și pe Daiana, apoi ar lua decizia corecta in privința unei relații.

- Alex și Irina de la Mireasa au avut o relație scurta pe care au incheiat-o. Diferențele dintre cei doi au fost prea mari și nu au putut sa treaca peste. Deși concurenta a incercat sa vorbeasca cu el, acesta nu a acceptat nicio discuție și au preferat sa incheie totul.

- Dani a ales sa meraga mai departe in cunoaștere cu Denisa și și-a anunțat hotararea la scurt timp dupa ce a mai avut un date cu Daiana. Decizia lui a lasat o urma de indoiala, insa, in urma unor marturisiri din casa Mireasa.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.

- Hatice a povestit mai multe lucruri care s-au intamplat in viața ei inainte de intrarea in competiție. Aceasta a fost abuzata in copilarie, a fost parasita de tatal ei dupa divorțul de mama sa, apoi a urmat o perioada in care a avut o relație cu un proxenet. Concurenta neaga acuzațiile care i s-au adus…

- ​​O concurenta din show-ul „Mireasa" de la Antena 1 a ajuns la spital dupa ce a baut mai multe shot-uri la petrecerea burlacitelor si a lesinat in baie. Ea a fost gasita de o alta concurenta care practic a salvat-o. Emisiunea se filmeaza 24 de ore din 24 si imaginile au fost surprinse pe camere, insa…

- Adina și doamna Adriana par sa nu aiba o relație așa buna. Concurenta a facut un gest care a deranjat-o la culme pe aceasta, care nu a ezitat sa iși spuna ca Adina trebuia sa fie eliminata de mai mult timp, caci atitudinea sa ar lasa de dorit.