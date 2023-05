Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Ciobanu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Cristian Drugas, iar cei doi au dat vestea cea mare chiar in prima zi de Paște, caci familia urmeaza sa se mareasca. Fosta concurenta a facut publica și prima imagine cu burtica de graviduța.

- Sabrina și Dima au avut o discuție, dupa ce fata a intervenit in live și l-a contrazis pe Antonio care a opinat ca toți concurenții Mireasa sunt influențați de scrisorile venite din partea susținatorilor.

- Mama lui Hatice a venit in platoul Mireasa pe 15 martie 2023. Venirea doamnei Raisa a venit in contextul in care concurenta a avut o zi plina de lacrimi, dupa ce a aflat ca Joy, cațelul ei, are probleme de sanatate.

- In urma cu o zi, au aparut mai multe discuții dupa ce Hatice a fost acuzata ca ar fi facut inchisoare timp de șase luni. Concurenta a reacționat, marturisind ca acest lucru nu este adevarat. Și Mihai este de partea iubitei sale, care nu a crezut acuzațiile aduse.

- In ediția de astazi a emisiunii Mireasa, Carmina a parasit casa, dupa ce a obținut cele mai puține voturi din partea publicului. Concurenta susține ca nu s-a regasit in emisiune și nu a cunoscut niciun baiat pe placul ei.

- Intre doamna Loredana și Irina a avut loc un conflict de proporții, dupa ce tanara a insistat sa ii puna o intrebare concurentului, in legatura cu Denisa. Acest lucru a enervat-o la culme pe doamna Loredana, care nu a ezitat sa ii spuna vorbe dure Irinei.

- Miruna de la Mireasa a rabufnit, dupa ce a primit mai multe mesaje de la fani. Fosta concurenta a marturisit ca ultima perioada este mai incarcata și ca nu are timp sa țina legatura cu fanii, care au fost curioși sa afle noutațile din viața tinerei.

