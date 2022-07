In Cluj-Napoca au fost montate containere inteligente de reciclat, care dau la schimb vouchere pentru transportul in comun. Autoritatile spera ca asa orasul va fi mai curat, iar clujenii vor fi incurajati sa lase masinile in parcari si sa foloseasca autobuzele. Initiativa a fost bine primita si oamenii asteapta ca astfel de containere sa fie montate in tot orasul. The post Dai PET-ul, iei biletul: Containere inteligente de reciclat, montate in Cluj-Napoca. Oamenii primesc vouchere pentru transport first appeared on Money .