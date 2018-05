Stiri pe aceeasi tema

- O ofensiva ”fara precedent” a politiei la nivel international a permis paralizarea principalelor organe de propaganda online ale gruparii Statul Islamic (SI), s-a felicitat vineri agentia europeana de politie Europol, relateaza News.ro, citand AFP.

- Baza de date folosita pentru propaganda statului islamic a fost afectata de operațiunile internaționale. Europol a anuntat ca serverele au fost confiscate in Olanda, Canada și SUA, impreuna cu materiale digitale din Bulgaria, Franța și Romania.

- Politia SUA si cea a Uniunii Europene au neutralizat principalele organisme de propaganda pe internet asociate gruparii jihadiste Statul Islamic in cadrul unei operatiuni comune, la care au participat mai multe tari, a informat Misiunea Oficiului European de Politie (Europol), citata

- Fotografii care provin de la turnarea unui film de ficțiune susținut de puterea de la Damasc au fost deturnate și circula pe rețelele sociale acuzand Caștile albe ca au regizat prezumtivul atac chimic de la Douma, arata Factuel , bloggul de fact-checking al AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a atentionat vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron impotriva oricarei 'actiuni necugetate si periculoase' in Siria, (actiune) ce ar putea avea 'consecinte imprevizibile', dupa amenintari cu riposta din partea tarilor occidentale in urma unui presupus atac…

- Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, intr-o convorbire la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin, dorinta unei intensificari a consultarilor intre Paris si Moscova in vederea aducerii pacii in Siria, a anuntat Palatul Elysee, in urma cresterii tensiunilor, in ultimele zile, cu privire la o posibila…

- Ecuadorul a anuntat miercuri ca i-a blocat "sistemele" de comunicare "cu exteriorul" lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat, din 2012, la ambasada ecuadoriana la Londra, din cauza anumitor luari de pozitie ale sale ce deranjeaza autoritatile de la Quito, relateaza AFP. Guvernul presedintelui…