Dael Damsa cel mai viral artist de pe TikTok-ul romanesc, lanseaza noul single!

- Misha, un motan in varsta de 11 ani, a devenit celebru pe rețelele sociale. Stapana lui posteaza frecvent filmulețe cu el pe TikTok, iar cel mai recent clip a adunat peste 20 de milioane de vizualizari, devenind viral.

- In data de 31 octombrie 1975, formatia britanica Queen lanseaza, in Anglia, cel mai renumit single al sau, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody este o melodie scrisa de Freddie Mercury si inregistrata in original de formatia Queen in cadrul albumului A Night at the Opera, aparut in 1975. Melodia a aparut…

- Muzicianul englez Elton John a devenit primul artist care are single-uri in Top 10 din Marea Britanie in sase decenii diferite, potrivit The Guardian. Melodia „Cold Heart”, colaborare cu Dua Lipa remixata de trio-ul electronic australian Pnau, care combina hit-urile „Sacrifice” (No 1 in 1990), „Kiss…

- Ruxit, cel mai nou proiect Newton Music, lanseaza single-ul “Te las”. Piesa este compusa de 2Door, Ruxit, Gil și Razvan Ghervan. “Te las este o piesa in care eu am foarte mare incredere și la care am lucrat foarte mult. Este o piesa total diferita de cele lansate pana acum și mai pregatesc alte surprize.…

- Newton Music lanseaza un nou proiect muzical – Gil. Primul single al artistului se numește “All I do for love” și este compus de Dan-Virgil Uliliuc, Razvan Ghervan și Tudor Olarasu și beneficiaza și de un lyric video realizat de YOUNGSTUFF. “ALL I DO FOR LOVE este piesa definitorie a albumului ALL I…

- The Wanted revine cu primul single nou din ultimii sapte ani – “Rule The World”. Single-ul foarte așteptat are sunetul unui hit clasic The Wanted, adus la zi pentru 2021. Scrisa de Max din trupa, impreuna cu Ari Leff și Michael Pollock, “Rule The World” este o piesa exaltanta și euforica, cu energie…

- Dupa ce a cucerit intreaga Europa, dar si globul, cu deja hitul “Wellerman”, Nathan Evans a revenit cu o noua melodie care are toate ingredientele pentru a deveni un alt hit – “Ring Ding (A Scotsman’s Story)”. “Sunt așa de entuziasmat sa impartasesc aceasta piesa nou nouța cu voi toți. Impreuna cu echipa…

- Dupa ce au cantat un fragment din piesa in timpul turneului, super trio-ul nominalizat la premiile GRAMMY®, Jonas Brothers lanseaza astazi, 17 septembrie, noul lor single, intitulat „Who’s In Your Head”. Creand valva in jurul acestei piese, inițial trupa a interpretat piesa intr-un stil grandios in…