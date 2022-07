Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a redus cu 50 de bani prețurile tuturor sortimentelor de benzina și motorina din stațiile de alimentare Petrom și OMV din Romania. La pompa, afișajul electronic va indica prețul carburanților fara reducerea de 50 de bani. Reducerea a fost introdusa incepand cu 1 iulie, ora 00:00, pentru o…

- In timp ce alianța de la guvernare paseaza responsabilitatea pe factorii externi, prețurile la pompa sunt cele mai mari din istorie, spun specialistii. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.56 lei/l și 9.79 lei/l. Din pacate, scumpirea carburantilor nu…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania in data de 7 iunie, arata datele Peco Online . Astfel, prețul mediu a fost ieri de 9,01 lei pe litru. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, din punctul sau de vedere, Romania va ajunge la impozitare progresiva, cum este peste tot in lume, dar nu in acest an. El a spus ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect a fost unul foarte corect,…

- Benzina și motorina a ajuns la cele mai mari prețuri ale istoriei, in Romania. Situația la pompa Benzina și motorina a ajuns la cele mai mari prețuri ale istoriei, in Romania. Situația la pompa Prețul mediu pentru un litru de benzina era de 8,3 lei, la data de 31 mai, devremece un litru de motorina…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat de ce au crescut prețurile la facturi și carburanți in ultima perioada. Oficialul susține ca Romania nu are capacitatea sa influențeze prețurile in mod decisiv, avand in vedere ca economia romaneasca nu mai e una inchisa, ci intr-o interdependența cu economiile…

- Prețul benzinei și cel al motorinei erau in creștere, luni dimineața, la principalele stații PECO din Bucuresti, dar si din restul tarii. In general, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. 7.82 de lei mai era litrul de benzina standard…

- Cresterea incasarilor statului din TVA s-a injumatatit in martie, prima luna de razboi, arata datele privind executia bugetara, publicate de Finante. Dragoș Damian, director geneal Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, afirma insa ca evoluția situației economice nu are…