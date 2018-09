Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine a fost confirmat in 156 de localitati din zece judete, unde s-au inregistrat 725 de focare, a anuntat miercuri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Institutia precizeaza ca au fost sacrificate aproape 120.000 de animale din gospodariile…

- Geronimo Branescu, președintele Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA, susține ca toți crescatorii de porci au fost avertizați din timp despre pericolul pestei porcine și precizeaza ca fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, cel care deține ferma Salcia,…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- Președinte Autoritații Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anunțat, ieri seara, ca se inregistreaza 524 de focare de pesta porcina africana in toata țara, fiind omorați in total 49.816 porci, informeaza MEDIAFAX."Sunt inregistrate ...

- In perioada 23-29 iulie, inspectorii Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA - au efectuat o serie de controale in unitați alimentare de pe litoral și au aplicat amenzi in valoare totala de 47.000 de lei, arata un comunicat transmis luni de ...

- ANSVSA a controlat in perioada 9-15 iulie peste 200 de unitati de pe litoralul romanesc, constatand nereguli in manipularea si depozitarea alimentelor si nerespectari a conditiilor de igiena, motiv pentru care inspectorii au aplicat amenzi in valoare de 36.000 de lei, anunta autoritatea. …

- Odata declanșat scandalul alimentelor congelate infestate, toata lumea vrea acum sa afle ce este bacteria listeria si care sunt simptomele bolii listerioza, mai ales acum cand și Romania a fost inclusa pe lista de distributie a produselor congelate apartinand companiei “Greenyard” din Ungaria, pentru…

- Inspectorii veterinari vranceni au aplicat amenzi de 10800 lei in urma controalelor efectuate in luna iunie. Conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea a anunțat ca au fost aplicate șase amenzi contravenționale, cele mai multe, 4, pentru…