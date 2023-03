Daea: Românii vor mânca ce vor, nu își vor schimba gusturile după Bruxelles Ministrului Agriculturii Petre Daea spune ca romanii vor manca in continuare ce vor și nu iși vor schimba gusturile dupa cum dicteaza Bruxelles-ul. Reacția vine in contextul in care statele membre UE trebuie sa micșoreze consumul de carne cu 71% pana in 2030. In cazul Romaniei, care are un consum mai mic, reducerea este de 62% pana in 2030, respectiv 75% pana in 2050. Specialiștii spun ca la acel moment o buna parte din carne va proveni din laborator. „N-ai cum sa faci acest lucru (sa mananci gandaci -n.r.). N-o sa satur niciodata stomacul cu vreo indicație sau norma juridica. Saturi stomacul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

