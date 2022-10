Daea, precizări despre plata despăgubirilor Fermierii vor primi despagubiri pentru culturile afectate de seceta numai dupa ce vor depune toate documentele privind constatarea pagubelor din teren si vom putea analiza care sunt posibilitatile de sprijin si cum vom putea interveni, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Fermierii nu aveau cum sa primeasca banii, pentru ca suntem in perioada de depunere a documentelor. Pana pe 15 noiembrie ei trebuie sa depuna documentele respective din care sa rezulte care este suprafata (afectata de seceta n.r.) si in ce grad de afectare. Nu fac acum niciun fel de estimare. Astept sa se… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor primi despagubiri pentru culturile afectate de seceta numai dupa ce vor depune toate documentele privind constatarea pagubelor din teren si vom putea analiza care sunt posibilitatile de sprijin si cum vom putea interveni, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea. “Fermierii…

- Productia de grau obtinuta in acest an “inmagazinata si aflata sub cheie” este de peste 9 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a adaugat ca recolta asigura necesarul de hrana al tarii si disponibilitati pentru export. “Vreau sa felicit, in primul…

- La 31 mai 2022, Romania a prezentat Comisiei o cerere de plata bazata pe atingerea celor 21 de jaloane si tinte selectate din Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru prima transa, arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acestea vizeaza reforme privind transportul…

- Un prim aspect constatat la un tur de o zi: in supermarketurile din Iasi preturile legumelor sunt semnificativ mai mari fata de cele din piete, ajungand sa fie chiar duble. Totusi, multi ieseni prefera supermarketurile: "Le ai la tot pasul", motiveaza o tanara n nutritionistii sunt insa mai sceptici:…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD de Prahova PSD și ministrul Agriculturii, Petre Daea, susțin eforturile fermierilor care trebuie sa faca fața, in acest moment, atat scumpirilor la combustibil și energie, cat și secetei care a lovit Romania. Astfel, Ministerul Agriculturii a virat deja primii bani pentru…

- Amanarea pentru septembrie a primei cereri de plata a Romaniei pentru banii din PNRR este un semnal cat se poate de prost pentru Romania. Mai ales ca in septembrie urma sa fie depusa o a doua solicitare de plata, in condițiile in care termenele de finalizare a proiectelor sunt aproape imposibil de respectat.…

- Romania are suficient grau atat pentru consumul intern, cat si pentru export, da asigurari ministrul agriculturii, Petre Daea. El estimeaza insa o majorare a pretului painii in acest an, deoarece toate costurile de productie sunt mai mari. Petre Daea: Graul este mai scump acuma,pentru ca s-a produs…

- Romanii vor plati mai mult pentru paine in acest an, deoarece toate costurile de productie au crescut, inclusiv cele de obtinere a recoltei de grau, a estimat sambata ministrul Agriculturii, Petre Daea, citat de Agerpres.”Graul este mai scump acum pentru ca s-a produs mai scump. Eu nu sunt adeptul celor…