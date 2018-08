Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca au fost intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana. Banii urmeaza a fi alocati in urma rectificarii bugetare, existand si fonduri europene pentru aceste...

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona si sa o punem sub control. O putem face cu munca, cu atentie, cu multa grija si fara aceasta incrancenare intre noi, cu mult calm…

- In toate magazinele, dar si in supermarketuri, exista tomate romanesti, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a precizat ca intr-o ferma romaneasca a fost descoperita o rosie de 1.725 de grame. ”Anul acesta, peste tot în România, în toate magazinele, dar şi în…

- Romania a solicitat UE sprijin pentru compensarea unor fermieri Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: arhiva Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a solicitat, la Bruxelles, sprijin financiar concret pentru fermierii români afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile…

- Banca Nationala a Romaniei nu are nicio preocupare pentru limitarea creditarii, insa doreste sa evite supraindatorarea populatiei, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Lucrurile sunt foarte limpezi. Banca Naţională nu are nicio preocupare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a oferit imaginile lunii! Intr-un material realizat de Victor Ciutacu pentru Romania TV, la Colibași, in județul Giurgiu, ministrul Daea a surprins cand a aparut cu o geaca pe el, intr-o sera, unde caldura era de peste 30 de grade Celsius.Ministrul nu a…

- "Am luat fonduri europene de peste 5,5 miliarde de euro intr-un an si jumatate. Ii luam pe toti, pentru ca sunt banii romanilor si suntem in stare sa facem acest lucru, iar aceasta datorita faptului ca au inteles toti ce trebuie sa realizam in acest domeniu si s-au depus cererile la timp", a spus…