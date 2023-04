Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunta ca a convenit cu omologul ucrainean Mikola Solski sa aiba o comunicare saptamanala asupra tranzitului de produse din Ucraina si sa aiba saptamana viitoare o noua intalnire, in Romania, dupa decizia Comisiei Europene pe acest subiect.Petre Daea a anuntat,…

- UPDATE Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina,…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a anunțat vineri masurile luate de Romania pentru protejarea fermierilor romani. Ministrul Daea s-a intalnit in aceasta diminesța cu omologul sau din Ucraina, Mikola Solski. „In condițiile in care Romania a ramas singura poarta de intrare pentru import ma aștept și…

