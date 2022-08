Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Petre Daea le-a cerut romanilor sa nu manance faina de greieri, așa cum a recomandat Comisia Europeana, ci sa-i lase ”sa cante acolo unde sunt” si sa manance sarmale, carnati si oua de gaina. „Nu mancati faina de greieri! Ce cautati cu greierii? Lasati-i sa cante acolo unde sunt!…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face front comun cu fermierii romani și spune ca nu putem inlocui mancarea romaneasca cu greierii sau alte insecte. ”Ma, nu mancați faina de greieri, ce cautați cu greieri? Lasați-i sa cante acolo unde sunt. Noi mancam ce trebuie sa mancam. Mancam sarmale, mancam…

- Europarlamentarul Maria Grapini anunța ce schimbari se vor face la nivelul UE, dar și in Romania, pe piața digitala. ”Regulamentele sunt clare, sunt votate și in termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate in statele membre și vreau sa atenționez ca este foarte important ce face Romania pentru a…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos si ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, au vizitat in cursul zilei de astazi Amenajarea de Irigatii Pietroiu-Stefan cel Mare. Scopul deplasarii a fost de a intelege in detaliu modul de functionare si de realizare…

- Miniștrii Agriculturii din Uniunea Europeana, reuniți in cadrul AGRIFISH (formațiunea Agricultura și Pescuit a Consiliului UE) in 18 iulie la Bruxelles s-au declarat ingrijorați de creșterea in ultimii ani a pradatorilor din zonele piscicole, in special a cormoranilor și a vidrelor, specii ocrotite…

- Dacian Cioloș și Alin Mituța, membri ai Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului European, atrag atenția asupra faptului ca Planul Național Strategic pentru agricultura al Romaniei (PNS) este un eșec național. ”Aproximativ 16 miliarde de euro, fonduri europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal (PNL), Ionut Stroe, afirma ca, dincolo de planurile pe termen lung, Romania are nevoie de un plan pe termen scurt in ceea ce priveste agricultura, el avansand ideea unui dialog cu Comisia Europeana privind alocarea de fonduri pentru agricultura…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca Romania are nevoie de un plan pe termen scurt in ceea ce priveste agricultura, el avansand ideea unui dialog cu Comisia Europeana privind alocarea de fonduri pentru agricultura prin PNRR. Stroe a mai spus ca Petre Daea, pe cale de a reveni in functia…