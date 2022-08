Daea: N-o să avem probleme cu uleiul de floarea soarelui, în acest an, din cauză de ciori Seceta a afectat serios culturile agricole, in acest an, provocand pagube importante fermierilor. Cele mai mari piederi sunt la porumb, soia și floarea soarelui, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care susține ca nu se pune problema unei penurii de ulei comestibil pe piața. Nu doar seceta le-a dat batai de cap fermierilor, ci și ciorile. Un astfel de exemplu este județul Timiș, de exemplu, unde acestea au dat navala pe campurile cu floarea soarelui. „Este seceta care a afectat grav porumbul, floarea-soarelui și soia, dar nu peste tot și uniform. Pierderile sunt in Vrancea, Galați. (…)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

