Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, afirma ca activitatea in spitale si in agricultura nu poate fi oprita, iar munca in camp, in grajd si in fabricile de prelucrare a produselor alimentare se face continuu, la timp, indiferent de vreme sau calendar.



"Fermierii si hrana, alaturi de medici si medicamente, sunt scutul nostru de aparare impotriva dusmanilor nevazuti. Boala si foamea nu se vad, dar se simt. Nu doresc o abordare nihilista, apocaliptica, nu ne ajuta acum. Suntem intr-o situatie dificila, careia trebuie sa ii facem fata, ascultand de autoritati si specialisti, conformandu-ne…