”Mai avem suprafete putine de recoltat, sunt zone izolate in mod deosebit in partea de nord. (…) Pana la aceasta data, in Romania am recoltat si am introdus in magazie, practic suntem stapani pe productie – pentru ca fermierul este stapan pe productie atunci si numai atunci cand o are in magazie, cand magazia e incuiata si cheia e la el (…) – la aceasta data avem cantitatea de grau necesara consumului intern al Romaniei si disponibilitati pentru export. Avem paine in Romania”, a afirmat Petre Daea, sambata, intr-o conferinta de presa. Ministrul spune, intrebat fiind daca painea va fi mai scumpa,…